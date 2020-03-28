الأردن: ضبط عدد من المخالفين يستخدمون تصاريح مزورة لتجاوز حظر التجول

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ضبط عدد من الأشخاص يستخدمون تصاريح مزورة، وآخرين استخدموا تصاريح ليست لهم لخرق قيود حظر التجول المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال العضايلة في مؤتمر صحفيبمركز إدارة الأزمات، إن "الحكومة لمست انخفاضا بعدد المخالفات المسجلة اليوم، وعدد حالات خرق التجول".
وأوضح أنه "ما زالت هنالك مخالفات وخروقات عديدة"، معربا عن أمله في "أن لا
وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر في وقت سابق، ارتفاع أعداد المصابين في الأردن بفيروس كورونا بتسجيل 23 حالة جديدة، لتصل إلى 235.
واتخذت رئاسة الوزراء جملة من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.
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