كوريا الجنوبية تواصل سحب قواتها من جنوب السودان على وقع كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، أنها تواصل سحب قواتها العسكرية من جنوب السودان وتخضعهم لفحوص كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت الوزارة بأن طائرة إثيوبية تقل حوالي 200 من جنودها غادرت جنوب السودان اليوم الجمعة، متجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأضافت أنه من المقرر أن تصل الطائرة إلى مطار "إنتشون" الدولي في الساعة 11:10 صباح الغد عبر مطار أديس أبابا في إثيوبيا.

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وقال مسؤولون بالوزارة إن الجنود المتبقين في جنوب السودان سيتولون مهام المراقبة الأساسية وغيرها.

وجاء في بيان للوزارة أنه "يجب على كل

الجنود بعد عودتهم إلى البلاد الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا الجديد، والعزلة الذاتية لمدة 14 يوما حتى لو كانت نتائج الاختبارات سلبية".

وتابع البيان: "نخطط لمواصلة الجهود الدبلوماسية، مثل إجراء المشاورات مع الدولة المضيفة والأمم المتحدة، لإرسال الدفعة الثانية عشرة من وحدة "هانبيت" العسكرية إلى جنوب السودان في أسرع وقت ممكن لإنجاز المهمات العادية لقوات الوحدة".