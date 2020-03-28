الجيش الليبي: التصدي لأشرس هجوم لميليشيات «الوفاق»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي، صباح أمس، لهجوم شرس من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة «الوفاق» شرق مدينة مصراتة، وذلك بعد محاولة الأخيرة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية التي تبسط قوات الجيش الوطني السيطرة الكاملة عليها.

وكشف مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» عن التزام القوات المسلحة الليبية بالهدنة الإنسانية، مشيراً إلى أن الميليشيات تعمدت خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على قوات الجيش في مناطق القداحية وزمزم والسواليط بدعم من طائرات تركية مسيّرة.

وأكد المصدر أن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولات الميليشيات التقدم نحو مناطق سيطرتها، لافتاً إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات مصراتة وصلت إلى أكثر من 20 قتيلاً و96 مصاباً، وسيطرة قوات الجيش على مناطق بوقرين والقداحية وزمزم والسواليط. فيما نعت القوات المسلحة الليبية، خمسة من منتسبيها إثر استهدافهم بطيران تركي شرق مصراتة.

بدوره قال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت، التابعة للجيش الليبي، إن الميليشيات المسلحة انسحبت وتقهقرت تحت وقع ضربات الجيش براً وجواً، كما خلفت العملية العسكرية العديد من القتلى والآليات في مناطق القداحية وزمزم والسواليط، بالإضافة إلى أسر البعض في المناطق الواقعة جنوب شرق مدينة مصراتة.

وشن سلاح الجو الليبي عدة ضربات متتالية وكثيفة على تجمعات للمليشيات والمرتزقة السوريين بمنطقة زمزم وأبوقرين والوشكة.

وكان المحور الساحلي الهيشة قد شهد اشتباكات مع تقهقر للميليشيات المسلحة، والمحور الجنوبي زمزم والقداحية سيطرت عليه قوات الجيش الليبي رغم ضربات الطيران التركي المسيّر لتمركزاته.

وأقرت وسائل إعلام تابعة لحكومة «الوفاق»، بخسائرها وانهيارها أمام الجيش الوطني، مشيرة إلى مقتل ما يقرب من 20 مسلحاً تابعين للميليشيات في مصراتة.

وفي طرابلس، تصدت قوات الجيش الليبي لهجمات الميليشيات المسلحة على محوري الطويشة والساعدية، واستهداف تمركزات المسلحين بالمدفعية ما أدى لتدمير عدد كبير من آليات مسلحي «الوفاق». وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت فجر الجمعة سيطرة قوات الجيش الوطني على مناطق العسة والجميل ورقدالين وزلطن.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية منها، ويأتي هذا التقدم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بـ«الوفاق» والمرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وأشارت قيادة الجيش الليبي إلى أن المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل الميليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين، مؤكدة عدم احترام ميليشيات «الوفاق» للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس.

كما أشارت إلى أن استمرار ما يسمى بحكومة «الوفاق» وميليشياتها الإرهابية في خرق وقف إطلاق النار، سيجبر قوات الجيش الليبي على خيار المواجهة ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين.

وفي إطار الجهود التي تقوم بها ليبيا لمجابهة فيروس كورونا، أمر القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بإنشاء 4 مستشفيات ميدانية في مدن الزنتان وسرت وسبها واجدابيا.