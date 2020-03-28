جنود الاحتلال يقتحمون الخليل ويقمعون مسيرة كفر قدوم

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (غزة، رام الله)

اقتحمت قوات الاحتلال فجر امس، مدينة الخليل بالضفة الغربية، وداهمت عددا من أحياء المدينة. وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال بصقوا على السيارات وأبواب المنازل بهدف إثارة الخوف لدى الفلسطينيين من نقل فيروس كورونا وسط غياب لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي اختفت من المنطقة رغم انتشارها مسبقاً ضمن حالة الطوارئ.

وبعد انسحاب قوات الاحتلال توجهت طواقم البلدية إلى المكان وقامت بتعقيم أبواب المنازل للمناطق التي تعرضت للاقتحام لضمان عدم انتقال أي عدوى من أمراض قد يكون جنود الاحتلال مصابين بها.

وفي الإطار نفسه، أصيب شاب، جراء اعتداء مستوطنين على رعاة في قرية التواني شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

في غضون ذلك أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (16 عاماً).

وافاد الناطق الاعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن اعدادا كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة بعد انطلاق المسيرة الاسبوعية وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت مما ادى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بعيار معدني في الرجل عولج ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار إلى ان جنود الاحتلال اعتلوا سطح منزل المواطن عبد الرزاق عامر بعد تحطيم بوابته الرئيسية واستهدافه بقنابل الصوت والرصاص الحي كما استخدموه ثكنة عسكرية لقناصتهم ونصبوا كمائن أكثر من مرة في منازل مهجورة لاعتقال الشبان، موضحا ان الجنود حطموا نوافذ منازل عدد من المواطنين إلى جانب اعطاب خزان ماء منزلي.

وأكد شتيوي اندلاع مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال تركزت في محيط مسجد عمر بن الخطاب، مبينا استهداف جنود الاحتلال للمواطنين المتواجدين على أسطح منازلهم بالرصاص المعدني بهدف منعهم من مراقبة تحركات الجنود وابلاغ الشبان بها.

من جهة أخرى، صدحت مآذن المسجد الأقصى المبارك، أيذانا بالصلاة، امس الجمعة، واعتلى إمام وخطيب المسجد الأقصى منبر صلاح الدين الأيوبي، لإلقاء الخِطبَة، في غياب جموع المصلين، في مشهد وحدث لم يألفه المسلمون الذين غابوا قسرا عن الأقصى بعد تعليق الدخول إليه بقرار من مجلس الأوقاف والشؤون الدينية، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدى صلاة الجمعة في الأقصى موظفو دائرة الأوقاف الإسلامية فقط، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الوقائية للحد والوقاية من الفيروس، وبدت ساحات الاقصى ومصلياته خالية تماما من المصلين الذين التزاموا بالقرارات والتعليمات الصادرة للحد من انتشار الفيروس. وشدد خطيب الجمعة الشيخ يوسف ابو اسنينة على ضرورة البقاء في البيوت هذه الفترة من أجل السلامة والمحافظة على الصحة، والالتزام بتعليمات أصحاب الاختصاص، وعدم الاستهتار.