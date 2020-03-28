إحباط تهريب مواد لصناعة متفجرات للحوثيين في الحديدة

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي من إفشال محاولة تهريب شحنة من المواد الخطيرة التي تستغلها ميليشيات الحوثي الانقلابية في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة بمحافظة الحديدة. وقال مصدر في القوات المشتركة لـ«الاتحاد» إن قوات اللواء 11 عمالقة تمكنت من ضبط سيارتين تحملان كميات من السماد المتضمن «مادة اليوريا» التي تستخدم في صناعة المتفجرات أثناء محاولتها تسللها في الخط الترابي الرابط بين منطقتي الزهاري والمحجر، موضحا أن اشتباكات اندلعت بين قوات اللواء والمهربين عقب مطاردتهما في الكثبان الرميلة القريبة من الطريق.. وأوضح المصدر أن القوات تمكنت من ضبط السيارتين وأربعة من العناصر المسلحة المرافقة لها وتمت إحالتهم مع شحنة المواد المتفجرة إلى الجهات المختصة، مضيفا أن عملية ضبط شحنة المتفجرات جاءت في ظل خطة الانتشار الأخيرة التي أعلنت عنها القوات المشتركة لتأمين الشريط الساحلي الغربي.

وكانت القوات المشتركة وخفر السواحل اليمنية تمكنت خلال الأشهر الماضية من ضبط عدة شحنات أسلحة ومواد تصنيع متفجرات متجهة إلى الميليشيا الحوثية وذلك ضمن الحملات الأمنية الرامية لفرض الأمن والاستقرار وإفشال عمليات التهريب التي يستغلها الحوثيون لتعزيز قدراتهم العسكرية.

وتفرض القوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي السيطرة الكاملة على طرق ومنافذ التهريب التي استغلتها الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية في الساحل الغربي، إلى جانب تسيير دوريات مكثفة من خفر السواحل على طول الشواطئ الغربية اليمنية، إضافة إلى انتشار دوريات ونقاط برية.

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