اليمن.. جريفيث يدعو الفرقاء إلى اجتماع عاجل لمناقشة الهدنة

صنعاء بروكسل، لندن (الاتحاد، وكالات)

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس الجمعة، الأطراف اليمنية إلى «اجتماع عاجل» لمناقشة وقف فوري لإطلاق النار بعدما رحبت هذه الأطراف، الخميس، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل التوصل لتسوية سياسية ومواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في البلاد. وقال جريفيث، في بيان على تويتر: «سعدت كثيرًا بالردود الإيجابية من الحكومة اليمنية و(الحوثيين) لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وأتوقع من الأطراف الالتزام بما صرحوا به وتغليب مصلحة الشعب اليمني على كل شيء».

وأضاف: «أدعو الأطراف إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني إلى واقع ملموس. وأتوقع من الأطراف الامتثال لرغبة اليمنيين في السلام عن طريق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية العسكرية»، معرباً عن أمله في «أن تشارك الأطراف في هذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال».

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه، وخلال الأيام الماضية، توالت «النداءات المتكررة للسلام التي أطلقها اليمنيون من مختلف المكونات والأطياف السياسية والاجتماعية» والتي طالبت «بوقف المواجهات العسكرية كإجراء فوري لحماية اليمنيين من انتشار الفيروس» ومواجهته في حال تفشيه.

من جانب آخر، رحب الاتحاد الأوروبي بالاستجابة المعلنة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة بوقف العمليات القتالية في اليمن بسبب جائحة كورونا. وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أمس إن الحكومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ردت إيجابياً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن من أجل مكافحة جائحة الفيروس كوفيد 19 الحالي، كما أبدت المليشيات الحوثية استعدادها للانخراط في تخفيف التصعيد والتفاوض على اتفاق سياسي شامل.

وأضاف البيان: إن هذه خطوات مرحب بها وهي في الاتجاه الصحيح وإن الحرب في اليمن استمرت لأكثر من خمس سنوات وجلبت معاناة ودمارًا لا توصف إلى اليمن ومواطنيه. ووأضح أن التهديد الوشيك الإضافي الذي يشكله الآن انتشار الفيروس المستجد يجعل الأمر أكثر إلحاحًا بالنسبة للأطراف لإلقاء السلاح وتوحيد القوى من أجل قضية مشتركة.