لماذا فشلت أوروبا في تحدي «كوفيد-19»؟

عبدالله أبوضيف وأحمد القاضي (القاهرة)

أصبحت القوة التاريخية للقارة الأوروبية على المحك على الصعد كافة، وذلك بعد الخسائر البشرية والاقتصادية أمام فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي تسبب في حالة من التوقف الكامل لأكثر قارات العالم تقدماً، وهو ما أظهر ضعف منظومة الرعاية الصحية في مواجهة الأوبئة الدولية أو الأعداد الكبرى من المصابين.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية القارة الأوروبية «بؤرة» جائحة كورونا المستجد، وحذرت من أنه من «المستحيل» معرفة متى يبلغ الفيروس ذروته على المستوى العالمي، ومع تصاعد أرقام الوفيات والإصابات يومياً في القارة العجوز، لجأت كثير من البلدان لتأميم المستشفيات الخاصة، أو اتباع نظرية ضحايا الحروب بالاهتمام بمن لهم أمل في الحياة فقط على شاكلة إيطاليا، وهو ما صدر حقيقة للعالم حول أزمة الرعاية الصحية التي كانت تواجهها أوروبا.

وفي السياق نفسه، تعتبر الإجراءات الأوروبية متلاحقة بسبب هذه الأزمة، حيث أعلنت إسبانياً رسميا تأميم المستشفيات الخاصة، في الوقت الذي تخطت الوفيات في أوروبا 6 آلاف بشكل رسمي، وعدد إصابات يتجاوز الـ200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ الأوبئة والفيروسات أن الأزمة الحقيقية في أوروبا كانت اقتصادية سياسية، خاصة وأنها من أقوى الدول في ترتيب جودة الرعاية الصحية عالمياً، وبالتالي يظهر مدى صعوبة مواجهة الأوبئة الكبرى والأزمات الصحية مع الأنظمة الرأسمالية، والتي وجدت نفسها من دون استعداد واضح، في ظل رغبة الشركات الكبرى الاستفادة من الأزمة مالياً. وأشار إلى أنه مع زيادة أعداد المرضى وجدت أوروبا نفسها مضطرة لتأميم المستشفيات الخاصة لاستيعاب المرضى.

وأضاف مصباح لـ«الاتحاد»: «إن كورونا تسبب في ضغط هائل على النظام الصحي، وهو ما أدى إلى إنهاك الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وإسعاف، لذا سارعت الدول الأوروبية إلى الاستعانة بالجيوش في المعركة ضد الفيروس.

وقالت إيرينا تسوكرمان المحللة الاجتماعية الأميركية: «مما ما رأيناه فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، هناك كثير من القضايا التي تواجه أوروبا وهي مفاجئة بالطبع، بالنظر إلى مستوى المعيشة المرتفع في البلدان الأوروبية».

وأضافت: «من هذه القضايا فشل الاستعداد لحدوث تفشي واسع النطاق، وكان من المتوقع حدوثه عاجلاً أم آجلاً، وكذلك فتح الحدود والفشل في اتخاذ تدابير مبكرة لاحتواء تفشي المرض، إضافة إلى نقص الرعاية الصحية في العديد من البلدان، مثل إيطاليا مع وجود نظام طبي يعتمد بشكل كبير على الحكومة، ونقص حاد في الأسرة والضروريات الأساسية».

وأوضحت لـ«الاتحاد» أن أداء بعض البلدان كان أفضل من غيرها، فألمانيا، على سبيل المثال، كان لديها 30000 سرير متاح، ولديها مستوى عال من الرعاية الصحية بشكل عام، لكن جميع الدول لم تكن مستعدة في المجمل لهذه الكارثة، وهذا معقد بسبب شيخوخة السكان في معظم البلدان، وارتفاع مستوى المدخنين، ونقص الاستثمار في الاستعداد للطوارئ.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى هذه العوامل، أدى فشل الرعاية الصحية في هذا النقص إلى إجبار بعض البلدان، مثل إيطاليا، على اختيار من سيتلقى رعاية الطوارئ، واختيار استبعاد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من الحصول على الضروريات الأساسية.

ومن جهتها، قالت رنا ممدوح الطبيبة المصرية المتخصصة: «على الرغم من تحذيرات المنظمات الأوروبية والدولية، رأينا عدم الاستجابة للأزمة في دول مثل إيطاليا، مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين لأسابيع. ولفتت إلى فشل دول أوروبية أخرى في تقديم المساعدات الضرورية إلى إيطاليا حتى وصلت إلى نقطة حرجة.

وقالت: «نرى أن معظم الإمدادات الحرجة يتم تسليمها من قبل مصر إلى إيطاليا، بدلاً من الاتحاد الأوروبي، والسبب في ذلك هو أن مصر كانت تصنع أصنافاً مختلفة منذ فترة طويلة جداً». وأضافت لـ«الاتحاد» أن المعضلة الأخرى هي عدم وجود ما يكفي من مجموعات الاختبار المتاحة في وقت مبكر، على نحو يمكن من إجراء تقييم أفضل لنطاق الكارثة.

وعلاوة على ذلك، كانت إيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى، بحسب ممدوح، مترددة في عزل الوافدين القادمين من الصين، ومن ثم إيران، بدافع من الأسباب الصحيحة سياسياً.

ولفتت إلى أن ذلك كله أحدث ضغطاً لا يمكن تصوره على النظام الصحي.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن إحصاءات الرعاية الصحية في أوروبا شهدت تراجعاً منذ عام 2004 وحتى الآن، فعلى سبيل المثال شهد عدد الأسرة الطبية تراجعاً في إيطاليا، مسجلاً 300 سرير لكل 100 ألف شخص، وفي إسبانيا تراجع العدد بنسبة 11% مسجلاً 250 سرير لكل 100 ألف شخص، وفي فرنسا تراجع العدد بالنسبة ذاتها.

وشهدت حصة الرعاية الصحية من إجمالي الناتج المحلي تراجعاً على مستوى كثير عديد من الدول الأوروبية.