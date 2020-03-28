«اليوناميد»: على أطراف المفاوضات السودانية التوصل للسلام

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

حث جيريمايا مامابولو الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «اليوناميد» أطراف مفاوضات السلام السودانية على الاعتراف بخطورة الوضع، والعمل على الوصول إلى اتفاق سلام شامل في أقرب وقت.

ودعا المشاركين في مفاوضات السلام السودانية الجارية في جوبا إلى احترام اتفاقية وقف العدائيات الموقعة بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية السودانية في أكتوبر الماضي.

وناشد مامابولو رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور للانضمام إلى عملية السلام، مشيراً إلى أن فيروس كورونا المستجد يتطلب جبهة موحدة لاحتوائه وإنقاذ الأرواح، مؤكداً دعم «اليوناميد» للشعب السوداني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد وجه نداء لوقف إطلاق النار في المناطق المتضررة من النزاعات في جميع أنحاء العالم.

وفي هذه الاثناء، وصف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو الحكومة الانتقالية في السودان بأنها «ليست لديها إرادة سياسية، وترفض دفع استحقاقات السلام».

وقال إن وفد حركته للمفاوضات، برئاسة سكرتيرها العام عمار آمون، لم يغادر مقر التفاوض في جوبا.

وأضاف الحلو في بيان: «شعبنا تواق لسلام حقيقي يؤسس للحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية»، مؤكداً أن غاية حركته هى الوصول إلى السلام العادل المستدام.

ومن جهة أخرى، نفى الجيش السوداني حراسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بقوات أجنبية، وأكد أن حراسة القادة السودانيين مدنيين وعسكريين شأن سيادي.

وعلى صعيد تداعيات فيروس «كورونا» في السودان، أعلنت الحكومة استمرار تمديد إيقاف خدمات الجمهور، وخدمات المجمعات الخدمية بدءاً من اليوم السبت، ولمدة عشرة أيام أخرى.