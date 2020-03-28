هكذا يتم دفن ضحايا فيروس كورونا في المغرب -صور

أظهرت صورا تداولها نشطاء مغاربة عبر مواقع التواصل، عملية دفن جثث ضحايا فيروس كورونا، حيث يُمنع حضور الجنازة، كما يتم غسل الجثث بطريقة خاصة جدا. وتداول نشطاء بمواقع التواصل الصور المذكورة على نطاق واسع، مرفوقة بوسم الكتروني #خليك في الدار. Advertisements وتظهر الصور، عملية دفن، ضحايا كورونا، في إحدى المقابر، حيث يتواجد عدد قليل من الأشخاص في مشهد مؤلم. ويشار إلى عملية التكفين ضحايا كورونا، تجري وفق إجراءات طبية واحترازية صارمة.

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