ورقة نقدية في تونس تكرّم أول طبيبة  في المغرب العربي

وضع البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة في التداول، تحمل لأول مرة صورة امرأة، هي توحيدة بن الشيخ، أول طبيبة في تونس والمغرب العربي.

واحتوت الورقة النقدية الجديدة رسوماً للفخاريات البربرية التونسية وبعض قطع الحُليّ "لتكريم المرأة الحرفية"، وفقا للمسؤول.

وقال عبد العزيز بن سعيد، مدير الخزينة العامة بالبنك المركزي التونسي، إن الورقة الجديدة وهي من فئة 10 دينار (نحو 3 يورو) خصصت "منذ سنة" لتكريم "الدكتورة توحيدة وتكريم المرأة التونسية بصفة خاصة".

ووجه المسؤول بالمركزي في تصريح إذاعي، "تحية إكبار" للأطباء والاطار الصحيّ في البلاد، تزامناً مع تواجد "الجيش الأبيض في الخطوط الأولى" لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

من هي توحيدة بن الشيخ؟

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ولدت توحيدة في بلدة رأس الجبل التابعة حاليا إلى ولاية بنزرت، عام ١٩٠٩ لعائلة ميسورة، درست في تونس حتى حصلت على شهادة دبلوم البكالوريا، ثم انتقلت إلى فرنسا لدراسة الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ثم التحقت بكلية الطب في باريس.

تخرجت من كلية الطب سنة 1936، وناقشت في السنة الموالية رسالتها للدكتوراه، فكانت أول طبيبة تونسية وأول طبيبة أطفال.

عادت إلى تونس، وافتتحت عيادة لعلاج الأطفال قبل أن تتخصص في طب النساء والتوليد، وفي الفترة بين ١٩٥٥ و ١٩٦٤ ترأست قسم الولادة بمستشفى شارل نيكول بمدينة تونس، ثم انتقلت إلى مستشفى عزيزة عثمانة حتى أحيلت على التقاعد سنة 1977.

وتوفيت بن الشيخ التي شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الهلال الأحمر التونسي، في 2010 عن عمر 101 عاما.