نيويورك تايمز تكشف عن خطة أميركية لإرسال آلاف الجنود للعراق وتحذر من حملة 'دموية'

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، اليوم السبت، عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود الى العراق، محذرة من حملة "دموية" تقودها اميركا ضد ايران في العراق. ‏وقالت الصحيفة في اخبار عاجلة نقلتها قناة الجزيرة وتابعتها الخليج 365 إن "البنتاغون أصدر توجيها لتحضير حملة لتدمير قوات تدعمها ايران هددت باستهداف القوات الأمريكية". ‏واضافت أن "قيادات عسكرية أمريكية عليا بالعراق حذرت من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع ايران".



‏وتابعت أن "قيادات عسكرية أمريكية رفيعة أكدت للبنتاغون إن هذه الحملة ستحتاج إرسال آلاف الجنود للعراق".يتبع.. ‏وتابعت أن "قيادات عسكرية أمريكية رفيعة أكدت للبنتاغون إن هذه الحملة ستحتاج إرسال آلاف الجنود للعراق".يتبع..

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