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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. السعودية تشدد الإجراءات على المدينة المنورة
الجمعة 27 مارس 2020
متابعات الخليج 365
شددت المملكة العربية السعودية الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بتمديد فترة الحظر على كل من "الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، نبي خدرة" وجزء من الإسكان، ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار 24 ساعة.
وقررت المملكة بدء الإجراءات ابتدءاً من صباح الغد السبت، ولحين التأكد من عدم وجود حالات تستدعي العزل، واستثنى القرار خروج المواطنين بالمناطق المحددة للتسوق أو للعلاج، وذلك كما جاء في بيان عاجل للمملكة.
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