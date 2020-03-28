شكرا لقرائتكم بريطانيا.. جونسون ووزير الصحة يعلنان إصابتهما بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها باقل من ساعتين، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك كذلك إصابته بكورونا وقام بعزل نفسه في المنزل. وكان جونسون قد التقى ملكة بريطانيا آخر مرة منذ حوالي 16 يوما.

وقال جونسون في مقطع فيديو: "على مدى الـ24 ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة. وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية". وتضمنت أعراض جونسون ارتفاع درجة الحرارة وكحة مستمرة.

وأضاف: "أخضع للعزل الذاتي الآن، لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وتابع: "لا شك في أنه يمكنني الاستمرار، بفضل سحر التكنولوجيا الحديثة، في التواصل مع جميع فريقي الأفضل لقيادة الحرب الوطنية ضد فيروس كورونا".

من جهته، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء، إن جونسون (55 عاماًَ) عانى من أعراض طفيفة، أمس الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم.

وقال المتحدث: "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورونا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريس ويتي".

وأضاف المتحدث "أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية، وجاءت نتيجة الفحص إيجابية".

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وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

كما أوضحت الحكومة أنه إذا لم يتمكن جونسون من العمل فسيحل محله وزير الخارجية دومنيك راب.

وكانت صحف بريطانية ذكرت أن وزراء المال والعدل والصحة قد يعزلون أنفسهم بعد اختلاطهم بجونسون.

من جهتها، أكدت مراسلة "العربية" و"الحدث" في لندن، أن جونسون بدأ يشعر بأعراض المرض يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من مشاركته في جلسة المسألة الأسبوعية في البرلمان، مما يطرح أسئلة حول مدى انتشار الفيروس في البرلماني البريطاني.

أما ملكة بريطانيا فالتقت جونسون آخر مرة في 11 آذار/مارس الجاري، حسب ما أعلنه قصر باكنغهام.

والتقى جونسون شخصياً بعض كبار الوزراء والمسؤولين هذا الأسبوع، وظهر في مؤتمرات صحافية إلى جانب كبار مستشاريه الطبيين والعلميين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب بالفيروس.

يذكر أن بريطانيا سجّلت أمس الخميس، 115 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 578، والإصابات بالفيروس إلى 11658.