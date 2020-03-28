المتحدة باسم الأونروا بلبنان: حالات كورونا المشتبه بها باوساط الفلسطينيين سلبية

أشارت المتحدة باسم منظمة ​الأونروا​ في ​لبنان​، هدى السمرا، إلى أن "عدد ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان يبلغ حالياً 180 ألف شخص"، لافتةً إلى أنه "لا يوجد أي إصابات ب​فيروس كورونا​ في أوساط اللاجئين".

وشددت السمرا، خلال حديث تلفزيوني، على أن "كل الحالات التي تم الاشتباه بها في اوساط اللاجئين الفلسطينيين سلبية"، موضحةً أن "الفحوصات المخصصة لكورونا، والاستشفاء لأي حالة تغطيها "الأونروا".

بالتوازي، أكدت المتحدثة أنه "بما يتعلق ب​المساعدات الغذائية​، التي يطالب بها اللاجئون الفلسطينيون في ظل الوضع المعيشي الصعب بسبب كورونا، تعمل المنظمة على وضع خطة لنتمكن من تقديم عدد من المساعدات من ميزانيتها الداخلية".

كما أفادت بأن "المنظمة قامت باتخاذ التدابير الطية اللازمة في عياداتها الـ 27، حيث فصلت بين جميع المرضى الذين يعانون من عوارض رشح والمرضى الآخرين، كذلك زادت كمية الأدوية المقدمة للاجئين حتى لا يترددوا إلفى العيادات بشكل دائم".