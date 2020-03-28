المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان: لا إصابات مؤكدة بكورونا في مجتمعات اللاجئين

أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون ​اللاجئين​ في ​لبنان​ ليزا أبو خالد، أن "هناك 910 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في لبنان"، لافتةً إلى أن "الرقم ينخفض كل شهر".

وشددت أبو خالد، في حديث تلفزيوني، على أنه "لم يتم تسجيل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ بين صفوف اللاجئين في ​المخيمات​ او في خارجها"، موضحةً أنه "كان هناك لاجئين يعانون من عوارض، لكن جميع الفحوصات والنتائج التي تم التوصل اليها سلبية".

كما أعربت المتحدثة عن "جهوزية المفوضية، حال توفرت حالات في مجتمعات اللاجئين في لبنان"، مشددةً على أن "المفوضية نعمل مع كافة الشركاء، وتدعم خطة الاستجابة اللبنانية في هذا الإطار، كما تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعتية".

ولفتت أبو خالد إلى أنه "المفوضية خصصت 250 مليون دولار للتصدي لهذا الفيروس"، منوّهةً بأنهم "يعملون على توفير أماكن للعزل للأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس في المخيمات والملاجئ الجماعية". وأفادت بأنها "تعمل على توسيع قدرات الاستجابة اللبنانية وقدرات ​القطاع الصحي​ اللبناني، ويتم التواصل مع المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات الصحية".