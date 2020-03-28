الكتاني: أزمة كورونا تتطلب تخطيط وإستجابة أكبر على المدى الطويل

أشار أمين عام ​الصليب الأحمر اللبناني​ جورج الكتاني، إلى أن "أزمة تفشي فيروس كورونا هي أزمة عالمية، ومن الضروري أن نخطط ونتوقى ونستجيب أكثر على المدى الطويل الذي من الممكن أن يتراوح بين 3 و 6 أشهر".

ولفت الكتاني، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "​المخيمات الفلسطينية​ والسورية المخيمات الفلسطينية مكتظة أكثر من المخيمات السورية، ومشكلتها عدم توفر أماكن حجر لسكانها بعيداً عن عائلاتهم"، لافتاً إلى أن "تم الاتفاق مع الأونروا ومع ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، على متابعة أوضاع اللاجئين في هذه المخيمات".

كما شدد على أن "​الحكومة اللبنانية​ تتابع مع هذه المنطمات"، مؤكداً "أن الصليب الأحمر وضع خطة استباقية ضمن قدراته، في موضوع التوعية والتدريب، وموضوع الإستجابة"، موضحاً أنه الصليب الأحمر "قدم توعية وتدريب لأكثر من 400 ألف شخص من البنانيين واللاجئين المتواجدين في المخيمات".