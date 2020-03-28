رويترز: حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ100 ألف

أشارت إحصاءات أعدتها وكالة "رويترز"، إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ب​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، قد تجاوز الـ100 ألف حالة.

وحسب الأرقام التي أوردتها الوكالة، فإن عدد المصابين في الولايات المتحدة وصل إلى 100 ألف و40 إصابة، وهذا يعتبر العدد الأكبر عالميا للمصابين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فعل قانون الإنتاج الدفاعي وأصدر أمراً لشركة جنرال موتورز بإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي فوراً.

كما وقّع ترامب حزمة إنقاذ للإقتصاد الأميركي في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بقيمة 2 تريليون دولار، مؤكداً أن "لدينا أقوى اقتصاد في العالم وقادرون على مواجهة التحديات"، مشيرا الى "اننا نحرز تقدما ملموسا في موضوع العلاجات ضد فيروس كورونا".