رويترز: لبنان أبدى اهتماما بتلقي تمويل طارئ من صندوق النقد لمحاربة كورونا

أعلن مسؤولو ​صندوق النقد الدولي​، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، أن لبنان أبدى اهتماما بتلقي تمويل طارئ من الصندوق لمحاربة جائحة ​فيروس كورونا​ سريع الانتشار، لكنه لم يقدم طلبا رسميا.

وأشار المسؤولون إلى أن خبراء الصندوق يجرون مناقشات مع السلطات اللبنانية التي سألت عن استحقاق لبنان لتلقي الأموال من 50 مليار دولار أتاحها صندوق النقد بشكل طارئ في وقت سابق هذا الشهر.

وكان مجلس صندوق النقد وافق، يوم الخميس، على أول قرض طارئ لمكافحة التفشي الفيروسي، ليقدم 120.9 مليون دولار لقرغيزستان، في حين دشن لبنان محادثات رسمية اليوم الجمعة لإعادة هيكلة ديونه مع تعهد بتطبيق خطة تعاف اقتصادي بنهاية السنة.