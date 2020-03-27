وفاة 480 إيرانيا تجرعوا معقمات ظنا أنها تقي من كورونا!

لقي 480 إيرانيا حتفهم، اليوم الجمعة، فيما أصيب 2850 شخصا آخر بتسمم، بسبب تجرعهم لـ”كحول الميثيل” في مختلف أنحاء البلاد، في محاولة منهم لحماية أنفسهم من فيروس كورونا بطريقة خاطئة.

وكشف طبيب يعمل بوزارة الصحة الإيرانية، لوكالة أسوشيتد برس، أن حالات التسمم هذه تحصل بسبب وصفات مزعومة للوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، حيث يشكك الناس بالحكومة بعد أن قللت من أهمية الأزمة وخطورتها لعدة أيام قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وكانت حسابات إيرانية قد تداول على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات وتدوينات زعمت أن مدرساً بريطانياً وآخرين استطاعوا مداواة أنفسهم باستخدام الويسكي والعسل، ويتم تداول هذه القصة، وغيرها على نطاق واسع.

في حين أدى تداول رسائل أخرى تتحدث عن استخدام معقمات اليدين التي تعتمد على الكحول، إلى اعتقاد البعض خطأً أن شرب الكحول عالي التركيز سيقتل الفيروس في أجسادهم.