توقعات بانخفاض أسعار المحروقات في المغرب خلال شهر أبريل المقبل

يتوقع أرباب، وتجار، ومسيرو محطات الوقود في المغرب، أن تشهد أسعار المحروقات مزيدا من الانخفاض في مختلف المناطق في المغرب، ابتداء من شهر أبريل المقبل.

وبحسب ما صرح به جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، في تصريح لـ”اليوم 24″، “يتوقع أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا ملموسا، وذلك في مختلف محطات الوقود في المغرب، ابتداء من شهر أبريل المقبل”.

وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، إنه من المرتقب، أن يشهد سعر الغازوال انخفاضا بدرهم في اللتر الواحد، فيما ستنخفض أسعار البنزين بما بين درهم إلى درهم ونصف في اللتر.

وعزا المتحدث ذاته، انخفاض أسعار البترول، إلى ما تفرضه أسواق المحروقات العالمية، مشددا على أن “تجار ومسيري محطات الوقود، لا شأن لهم في ارتفاع، أو انخفاض أسعار المحروقات، التي يشتكي منها المغاربة بين الفينة، والأخرى”.