12 حالة إصابة جديدة بكورونا بالمغرب.. الحصيلة: 345 حالة.. ووفاتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 345 حالة، حتى الساعة التاسعة ليلا من مساء اليوم الجمعة، بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

وارتفعت الوفايات أيضا، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 23 حالة.

وأمس الخميس، بدأت حالات الإصابة ترتفع أكثر في المغرب، مسجلة ارتفاعا بـ50 حالة في يوم واحد، وعادت الوزارة لتسجل 58 حالة جديدة حتى السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.