ترامب يأذن باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي ويطالب شركتي “فورد” و”جنرال موتورز“ ببدء فوري لتصنيع أجهزة التنفس

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اثنتين من كبريات الشركات الأمريكية بالبدء فورا بتصنيع أجهزة تستعمل لإغاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد استعماله صلاحياته المتعلقة بحالات الطوارئ، وتوقيعه على قانون الإنتاج الدفاعي.

وطالب ترامب، في تغريدة على حسابه في تويتر، شركتي فورد وجنرال موتورز ببدء فوري لتصنيع أجهزة التنفس.

وقال ترامب إن الأمور كالعادة لا تسير مع هاتين الشركتين بشكل جيد، قالوا إنهم سيمنحوننا 40 ألف جهاز والآن يقولون إن العدد لن يتجاوز 6 ٱلاف في أواخر أبريل، رغم الحاجة الملحة لهذه الأجهزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تصدرت منذ مساء أمس الخميس، الدول التي سجلت بها أكثر عدد من المصابين بفيروس كورونا، والذي وصل لحدود الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي، اليوم الجمعة 86 ألف و700 مصاب، بالإضافة إلى 1314 حالة وفاة.