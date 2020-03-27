توفيت الصحفية المغزبية، ليلى الطرزيايم، اليوم الجمعة، بمستشفى مولاي عبد الله بسلا، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكدت الصحافية بقناة “ميدي 1 تيفي”، إيمان أغوتان، خبر وفاة ليلى الطرزيايم، حيث دونت على صفحتها في فايسبوك، قبل قليل: “علمت للتو أن زميلتي السابقة في “ميدي أن تي في” ليلى طرازيايم من بين من وافتهم المنية اليوم بسبب الوباء اللعين !!!”. وأضافت أغوتان: “رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان …إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

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كانت هذه تفاصيل خبر موظفة سابقة بقناة “ميدي 1 تيفي” من بين الضحايا الذين قتلهم فيروس كورونا اليوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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