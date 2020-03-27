الحكومة تمنح ما بين 800 و1200 درهم للأسر المتضررة من توقف العمل بسبب “كورونا”.. ابعثوا رسائلكم ابتداء من الاثنين- التفاصيل

قالت لجنة اليقظة الاقتصادية، إنها ركزت في اجتماعها ليوم الاثنين الماضي، على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.

وأوضح بلاغ للجنة، أنه لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين.

وتهم المرحلة الأولى، د الأسر التي تستفيد من خدمة، راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.

وقال البلاغ، إن “هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا، الذي انشأ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس”.

وستحدد هذه المساعدة المالية في قيمة 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل و1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد، ثم 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.

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وأوضحت اللجنة، أنه “يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد، إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212”.

وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019، ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.

وقال البلاغ، إنه، “يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات”، مشيرا إلى أنه “في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة، فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية”.

وتتعلق المرحلة الثانية، بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد، والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، فسيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا;.

وأفاد البلاغ، بأن “هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة”.