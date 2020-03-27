مندوبية السجون تكشف عن نتائج تحاليل سجين فاس..وتعيده إلى زنزانته

ظهرت، مساء اليوم الجمعة، نتائج التحاليل التي أجريت لسجين فاس، والذي كانت قصة احتمال إصابته بفيروس كورونا أثارت موجة ذعر كبيرة.

وكشف مصدر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التحاليل التي أجريت للسجين الذي سبق للمندوبية أن أعلنت عن شكوك بإصابته بفيروس كورونا المستجد، لحظة وصوله إلى السجن المحلي بوركايز بفاس، جاءت سلبية.

وأفاد المصدر ذاته أن السجين الذي قامت المندوبية بإخبار السلطات الصحية والإدارية وكذا الرأي العام من خلال بلاغ صادر يوم أمس، عن قصته، ثبتت عدم إصابته بهذا الفيروس.

وأوضح ذات المصدر أن التحاليل المذكورة أجريت للسجين المعني تحت إشراف صحي كامل من السلطات المختصة بمستشفى ابن الخطيب بفاس، حيث سيتم إرجاعه إلى السجن المحلي بوركايز بعد أن أثبتت التحاليل عدم تشكيله لأية خطورة على بقية النزلاء.

وشدد المصدر نفسه على أن المندوبية العامة ستبقى منفتحة على مختلف وسائل الإعلام من أجل إبلاغها بأية مستجدات بخصوص هذا الموضوع، بعيدا عن الشائعات التي يتم ترويجها بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.