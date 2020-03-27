وداعًا هاشم حمدان... وداعًا رفيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فقدت الحركة الوطنية وصحافتها قبيل منتصف ليل الجمعة – السبت، ابنًا نبيلا ومناضلا صلبًا، برحيل الزميل والرفيق هاشم حمدان (أبو المجد) عن عمر ناهز 58 عامًا، في مستشفى "رامبام" في حيفا، بعد معاناة في الأشهر الأخيرة من مرض السرطان.

وقد صُدم رفاق وأصدقاء ومعارف فقيدنا، سواء في الحركة الوطنية أو في الصحافة والإعلام، من رحيله المبكر، إذ اعتبروا أن معركته الحالية عابرة بفضل صلابته في المعارك الحياتية والنضالية السابقة التي خاضها وانتصر فيها، لكن القدر اختار غير ذلك، ولا اعتراض على القدر.

وترك الراحل خلفه زوجة مناضلة، إلهام، وخمسة أبناء، مجد وأحمد وأمجد وفراس وشام، طالما افتخر وافتخرنا باتباعهم مسيرته الوطنية.

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وتعرض فقيدنا لملاحقات سياسية عديدة خلال الثمانينيات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واعتقل إداريًا عدة مرات وطورد وأبعد عن منزله، بسبب نضاله الوطني منذ صباه، في حركة "أبناء البلد" بدايةً وفي الحركة الأسيرة ودعم قضايا الأسرى، وفي صفوف التجمع الوطني الديمقراطي لاحقًا، إذ كان من الرعيل الأول في أواسط التسعينيات، وساهم في بنائه تنظيميًا ولاحقًا صحافيًا، إذ التحق بموقع "عرب 48" في سنواته الأولى من تأسيسه، واستمر في قيادته وصياغته السياسية والوطنية حتى أقعده المرض.

وإذ يعزي "عرب 48" عائلة الفقيد وأقاربه؛ يعزي نفسه أيضًا، بفقدان زميل ومعلم طالمًا اعتبره الزملاء مرجعًا سياسيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، ولغويًا حتى. هي خسارة للحركة الوطنية وللصحافة الوطنية تحديدًا ولا تعوض، إلا بالاستمرار والمثابرة على نقل رسالته الوطنية والإنسانية، والحفاظ على نبالة الأخلاق وصلابة المناضل. هذا باختصار شديد إرثه، وإن يطول الحديث عن سيرته الحافلة بالعصامية.

له الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان...