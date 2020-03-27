برشلونة يخطط لتعزيز صفوفه بصفقتين من فرنسا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف تعزيز صفوفه بصفقتين من فرنسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة تريد التعاقد مع تانجوي كواسي لاعب وسط باريس سان جيرمان، الذي لم يوقع بعد مع ناديه على عقد احترافي.

وأضافت أن كواسي "17 سنة" يدخل أيضا ضمن أجندة تعاقدات لايبزيج، وهو ما أكده مسؤولو النادي الألماني.

وبات تانجوي من أسلحة توماس توخيل في خط وسط الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل اللاعب الواعد 3 أهداف.

ولفتت سبورت أيضا إلى أن البارسا لا يستهدف ضم كواسي فقط، بل يتطلع أيضا للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو لاعب لايبزيج الألماني، الذي يحظى أيضا باهتمام عدد من الأندية الكبيرة بالقارة العجوز.