مُستجدات كورونا حول العالم: ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس وهروب سجناء ودعوة أممية لتحرير أسرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسارعَت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجدّ في العالم، وارتفع عدد المصابين وعدد الوفيات في معظم الدّول التي وصل إليها الوباء، فيما اتخذت بعض الدول إجراءات احترازيّة للحد من انتشار الفيروس، ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بعد تسجيلها يوم الجمعة نحو ألف إصابة بالفيروس.

ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، إلى 86 ألفا و12 إصابة، والوفيات إلى ألف و301 حالة وفاة.

ويتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة التي تجاوزت الصين وإيطاليا، وأصبحت الدولة الأولى من حيث تفشي الوباء في العالم.

في أميركا (أ ب)

ووفقا للبيانات الأخيرة التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن عدد الإصابات التي سجلت في الساعات الـ 24 الأخيرة بلغ 16 ألفا و815 إصابة.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 86 ألفا و12، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ألف و301 إثر تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

5 آلاف جندي أميركي يخضعون للحجر بالمحيط الهادي

على صلة، أخضع الجيش الأميركي، 5 آلاف جندي بحاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت"، للحجر الصحي في جزيرة غوام بالمحيط الهادي، إثر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوفهم.

وقال قائد العمليات البحرية، الأميرال مايك جيلداي، في بيان، إن إصابات كورونا بين البحارة بـ"يو إس إس ثيودور روزفلت"، ارتفعت إلى 30، بعدما كانت ثلاثة الثلاثاء الماضي.

في أميركا (أ ب)

وأضاف جيلداي، أن إخضاع 5 آلاف من البحارة للحجر الصحي بدأ في جزيرة غوام الأمريكية.

وأشار إلى الاستمرار في إجراء فحوصات الكشف عن كورونا بين الجنود، وإلى نقل المصابين منهم إلى مستشفى "البحرية الأمريكية" بالجزيرة. وأردف: "عمليات التعقيم مستمرة بالسفينة، وننتظر أن تظهر إصابات جديدة بين البحارة".

من جهة أخرى، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في صفوف الجيش الأميركي إلى 309، وفي موظفي وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى 613، حسب معطيات رسمية.

299 وفاة في فرنسا

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس ي فرنسا، الجمعة، إلى 1995، إثر تسجيل 299 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، إن الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 32 ألفا و964، عقب تسجيل 3 آلاف و809 حالة جديدة.

في لبنان (أ ب)

وأضاف سالومون، أن وفيات كورونا ارتفعت إلى 1995، إثر تسجيل 299 وفاة جديدة، في اليوم الأخير، موضحا أن عدد المتعافين من الفيروس، بلغ 5 آلاف و700، بينما يشكل المسنون فوق السبعين نسبة 85 بالمائة من الوفيات.

وذكر أن 3 آلاف و787 مصابا بكورونا يرقدون بوحدات العناية المركزة، و42 بالمائة منهم تحت سن الثلاثين.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، كاميلي شيز، في بيان، إلى فرض غرامة مالية على 226 شخصا، خالفوا تدابير تقييد حركة التنقل.

ارتفاع عدد الوفيات في مصر

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 6 وفيات و41 إصابة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 536 منهم 30 وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل 41 إصابة جديدة، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا".

في لبنان (أ ب)

وأضافت أنه تم أيضا تسجيل "وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر 75 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا و65 عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم،هو 536 حالة من ضمنهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و30 حالة وفاة".

لبنان يسجل ثامن وفاة

وفي لبنان، أعلنت السلطات، ارتفاع عدد وفيات الفيروس إلى 8، إثر تسجيل حالة جديدة، فيما بلغت حصيلة المصابين 391.

وأفاد مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في تقريره اليومي حول مستجدات كورونا، أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من الفيروس بلغ 27.

في مصر (أ ب)

23 إصابة في الأردن

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 235، إثر تسجيل 23 إصابة جديدة.

وقال وزير الصحة، سعد جابر، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة سجلت "23 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 235".

وأضاف أن "16 مصابا (من الإجمالي) تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفى".

وأدى الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات في الأردن إلى اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات والتدابير للحيلولة دون انتشار الفيروس. وكان الأردن قد فعّل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة، كما دخل الجيش على خط المواجهة، إذ فرضت الحكومة "حظر تجوال" مفتوح، بدأ السبت الماضي، وأغلقت العاصمة عمان والمحافظات، أمام حركة الدخول والخروج منها وإليها.

في تركيا (أ ب)

تركيا تسجّل 17 وفاة جديدة

من جانبه، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحافي عقده، في العاصمة أنقرة، تسجيل بلاده 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 92.

وأوضح فيه أن تركيا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2069 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و698، بينهم 344 في العناية المركزة.

وأكد الوزير التركي أن 42 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفى.

ارتفاع عدد الإصابات في المغرب

Advertisements

وأعلن المغرب كذلك ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 333، بينهم 21 وفاة، إثر تسجيل 11 وفاة و58 إصابة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لممثل مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، محمد المرابط.

وقال المرابط إن "المغرب سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا رفعت إجمالي الوفيات إلى 21".

وأضاف أن "المملكة سجلت 58 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 333". وأردف: "بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11 شخصا".

وبلغ الرقم الإجمالي للمصابين في المغرب 333 يشمل الوفيات والحالات التي تعافت من المرض.

إصابات جديدة في قطر

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 13 حالة إصابة بكورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 562.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا إلى قطر، وأخرى لمخالطين".

وذكرت أن "عدد الحالات المتعافية بلغ 43"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن".

فريق طبي صيني يصل الجزائر لمكافحة الفيروس

وفي سياق ذي صلة، وصل فريق طبي صيني إلى الجزائر، مساء الجمعة، على متن رحلة جوية خاصة، لتقديم المساعدة في التصدي لوباء كورونا.

وأفاد مصدر على صلة بالملف للأناضول، أن الفريق مكون من 12 طبيبا من ذوي التأهيل العالي، والتخصص في التعامل مع إصابات كورونا.

ووفق المصدر ذاته، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، فإن الفريق الصيني جلب معه معدات طبية حديثة دون الكشف عن طبيعتها.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يباشر الفريق عمله بمحافظة البليدة جنوبي العاصمة، التي تعتبر أكبر بؤرة للوباء في البلاد.

ووصل الفريق الطبي والتجهيزات الصينية على متن رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية الحكومية.

وسجلت البلاد 26 وفاة من بين 409 إصابات مؤكدة بالفيروس، حتى الجمعة، كما غادر 29 مصابا من بين هؤلاء المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

في تركيا (أ ب)

هروب 80 سجينا إيرانيا بسبب كورونا

وفي إيران، تمكن 80 سجينا من الهرب، من سجن بمحافظة كردستان شمال غربي إيران، بعد تنفيذهم تمردا، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "فارا" للأنباء، نفذ السجناء في سجن "صاقز"، تمردا بسبب تخوفهم من انتقال العدوى إليهم، تمكن عقب ذلك 80 سجينا من الهرب.

وأوضحت الوكالة، أن بعض الهاربين اختفى أثره داخل المدينة، وآخرون أوقفوا سيارات كانت على الطريق وسلبوها من أصحابها ثم فروا بها.

وفي وقت سابق، أفرجت إيران بشكل مؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

والجمعة، أعلنت السلطات ارتفاع عدد وفيات كورونا، إلى 2378، والإصابات إلى 32 ألفا و332، فيما تعافى 11 ألفا و133 شخصا.

"الاقتصادات ستدخل الركود بسبب كورونا"

بدوره، حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أنجيل غوريا، من أن العديد من الاقتصادات ستدخل مرحلة ركود بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت المنظمة، الجمعة، كلمة لأمينها العام خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين الخميس، عبر دائرة تلفزيونية.

وخاطب غوريا قادة مجموعة العشرين، قائلا إن "العديد من الاقتصادات ستدخل الركود". وأشار إلى أن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى في حالة إغلاق، سيؤدي إلى خسارة بنسبة 2 بالمئة في نمو إنتاجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: "تشير تقديراتنا الأخيرة إلى أن الإيقاف الجزئي للأنشطة الاقتصادية، سيؤثر بشكل مباشرعلى قطاعات تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الكبرى".

ولفت غوريا، إلى أن القطاع السياحي فقط يواجه انكماشا يصل 70 بالمئة، مؤكدا وجوب أن تكون أولوية الحكومات إبطاء انتشار الوباء وإنقاذ الأرواح البشرية.

في إيران (أ ب)

بعثة أممية تدعو لتسريع إطلاق سراح الأسرى باليمن

ودعت البعثة الأممية في اليمن، أطراف النزاع إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى، بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وقال المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى، والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين".

وأشار إلى أن الحاجة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع، بموجب اتفاق تبادل الأسرى، أصبحت أكثر إلحاحا بسبب خطر ‎كورونا.

وحتى الجمعة، لم يعلن اليمن سواء في مناطق الحكومة أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تسجيل أي إصابة بالفيروس.

ولا يُعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف، غير أن الحكومة والحوثيين، توصلوا في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.