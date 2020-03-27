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محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس السوري تفشي كورونا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 27 مارس 2020

محمد بن زايد

 

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الجمعة، أنه بحث هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد تفشي فيروس كورونا.

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وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا“ .. وفق “إرم نيوز“. 

وأضاف: ”وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة“.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إلى أن الاتصال ”بحث مستجدات و تداعيات فيروس كورونا في المنطقة والعالم والاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء و إمكانية مساعدة و دعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق“.

وأضافت الوكالة أن الرئيس السوري بشار الأسد ”رحب بمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد و أكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية“.

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