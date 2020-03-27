تونس: أكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا والحكومة تشدد القيود على حركة التنقل

بدأت السلطات الأمنية في تونس تطبيق إجراءات مشددة على حركة التنقل لفرض مزيد من الالتزام بالحجر الصحي العام، مع تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أكثر من 200 حالة، ووفاة ستة من المصابين.

واحتجزت الشرطة العربات الخاصة بالتنقل، باستثناء من هم مستثنون من قيود الحجر الصحي العام، من العاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن والتموين الغذائي والصحافة.

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وحذرت وزارة الداخلية التونسية من ضبط السيارات المخالفة وتعرضها لعقوبات في حال التجول من دون إذن أو رخصة مبررة.

يشار إلى أن جميع الولايات التونسية تخضع منذ أكثر من أسبوع لحظر تجوال ليلي بين السادسة مساءً والسادسة صباحاً.

وقد أعلنت وزارة الصحة الجمعة ٢٧ آذار عن تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 227 إصابة منذ تسجيل أولى الحالات في الثاني من الشهر الجاري الى جانب ست حالات وفاة.