وزارة الحج السعودية:على المعتمرين المنتهية تأشيراتهم الاستفادة من فترة الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات،اليوم،لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية للتقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية(واس)بأنه إلحاقاً لما أعلنت عنه في 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية للتقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

واهابت الوزارة بكافة المعتمرين بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت الرابع من شعبان 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر مارس 2020م ، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa ، علماً بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.