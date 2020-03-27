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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سي إن إن| انتشار فيديو هروب مستشار بوريس جونسون بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
شهد مقطع فيديو لـ"هروب" كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقر رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد، تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة. الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس.
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