شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي: الإمارت تعمل مع الحكومة البريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

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قال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم ملحمة إنسانية في أزمة كورونا.

وأضاف الحربي في تغريدة له:" الإمارات تعمل مع الحكومة البريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين من كل أنحاء العالم إلى بريطانيا".

وتابع:"الإمارات تقود معركة كورونا داخلياً بكل اقتدار وتقدم ملحمة إنسانية خارجياً سيسجلها التاريخ".