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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي: الإمارت تعمل مع الحكومة البريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
قال الإعلامي الإماراتي جمال الحربي، اليوم الجمعة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم ملحمة إنسانية في أزمة كورونا.
وأضاف الحربي في تغريدة له:" الإمارات تعمل مع الحكومة البريطانية لإجلاء الرعايا البريطانيين من كل أنحاء العالم إلى بريطانيا".
وتابع:"الإمارات تقود معركة كورونا داخلياً بكل اقتدار وتقدم ملحمة إنسانية خارجياً سيسجلها التاريخ".
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