الحدث: قرابة 33 ألف مصاب بكورونا في فرنسا ولا أسرّة شاغرة بمشافي ضواحي باريس

افادت قناة "الحدث" بأن "عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا قارب الـ 33 ألفا"، مشيرة الى أن "لا أسرّة شاغرة في مشافي ضواحي باريس".
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الفرنسة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1995 شخص.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أعلن تمديد الإغلاق في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 15 نيسان المقبل، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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