وزير التربية السوري: المدارس ستبدأ بتصنيع الكمامات لتوزيعها على القطاع التربوي والمشافي

وجّه وزير التربية السوري عماد العزب، مدارس ​التعليم المهني​ للمباشرة بتصنيع الكمامات بدءاً من يوم غد السبت، وتجهيز أخرى مراكز للحجر الصحي.

وشدد العزب على أنه "سيتم توزيع الكمامات على الطلاب والمعلمين والقطاع التربوي والمشافي أيضا"، لافتاً إلى أن "الوزارة جهزت 24 مدرسة لتستخدم كمراكز حجر عند الحاجة، وبمعدل مدرستين في كل محافظة إضافة إلى 12 مركز إقامة يضم ما يتجاوز 660 سريراً ووضعها تحت تصرف ​وزارة الصحة​".

كما لفت إلى أنه "تم تحديد 14 مدرسة إضافية بالتعاون مع المحافظين لتكون أيضا مراكز حجر إضافية، وذلك بعد أن أنهت ​وزارة التربية​ تنظيف وتعقيم معظم المدارس في البلاد".

ونفى العزب صحة "ما يشاع حول تأجيل ​العام الدراسي​ ووصفها بأنها إشاعات"، موضحاً أن "تعليق الدوام مستمر حتى 2 نيسان المقبل".