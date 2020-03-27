ترامب يصدر أمراً لشركة جنرال موتورز بإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي فورا

فعل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قانون الإنتاج الدفاعي وأصدر أمراً لشركة ​جنرال موتورز​ بإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي فوراً.

بموازاة ذلك، وقّع ترامب حزمة إنقاذ للإقتصاد الأميركي في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بقيمة 2 تريليون دولار.

وكان ترامب قد أعلن، فبل ساعات، شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا، فيما طالب جنرال موتورز بتصنيع أجهزة التنفس ملوحا بقانون الطوارئ المعلن.

من جهتها، أعلنت السلطات الأميركية في وقت سابق، نسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم واحد، توازياً مع تسجيل 354 حالة وفاة.