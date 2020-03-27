رئيس الوزراء اليوناني: طالبو اللجوء غادروا الحدود اليونانية-التركية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​ أن طالبي اللجوء الذين احتشدوا منذ مطلع آذار عند الحدود اليونانية مع ​تركيا​ غادروا المنطقة.

ولفت ميتسوتاكيس خلال اجتماع للحكومة عبر دائرة فيديو انه "يبدو أن المخيم الذي تم إنشاؤه بعد 1 آذار قد جرى تفكيكه، وهؤلاء الذين كانوا عند حدود منطقة إيفروس قد غادروها".

وكان وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ قد صرح أن 4600 مهاجر لا يزالون ينتظرون في منطقة كاستانيا الحدودية المعروفة في تركيا باسم بازاركول.