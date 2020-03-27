رئيس الوزراء اليوناني: طالبو اللجوء غادروا الحدود اليونانية-التركية

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن طالبي اللجوء الذين احتشدوا منذ مطلع آذار عند الحدود اليونانية مع تركيا غادروا المنطقة.
ولفت ميتسوتاكيس خلال اجتماع للحكومة عبر دائرة فيديو انه "يبدو أن المخيم الذي تم إنشاؤه بعد 1 آذار قد جرى تفكيكه، وهؤلاء الذين كانوا عند حدود منطقة إيفروس قد غادروها".
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد صرح أن 4600 مهاجر لا يزالون ينتظرون في منطقة كاستانيا الحدودية المعروفة في تركيا باسم بازاركول.
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