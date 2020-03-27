الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق قذيفة صاروخية مساء اليوم من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات جنوب إسرائيل.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينة سديروت وبعض مستوطات غلاف غزة، إثر إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.
ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مستوطنين تحدثوا عن سماع دوي انفجار في منطقة مفتوحة قرب سديروت بعد إطلاق صفارات الإنذار، مشيرة إلى أن آخر قذيفة صاروخية أطلقت من غزة كانت قبل شهر.
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