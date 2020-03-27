البنتاغون: نخطط لتجهيز 114 منشأة في أميركا لمكافحة كورونا

أكد قائد جهاز الهندسة في الجيش الأميركي، الجنرال تود سيمونيت، أن البنتاغون يخطط لتجهيز 2900 غرفة لمرضى من غير المصابين بكورونا في نيويورك.
كما لفت سيمونيت إلى أن البنتاغون يخطط أيضاً لتجهيز 114 منشأة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أننا "نعمل مع كافة السلطات للحد من إنتشار الفيروس"، بالإضافة إلى العمل "على استيعاب أعداد المرضى من خلال تجهيز منشآت صحية جديدة".
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