أضاءت السلطات الفرنسية ​برج إيفل​ تضامناً مع الطواقم الطبية في مكافحة ​فيروس كورونا​ مرفقة برسالة شكر لهم. وتبدو شوارع العاصمة الفرنسية باريس خاوية منذ دخول إجراءات الحجر الصحي الكامل حيز التنفيذ في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا في ​فرنسا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة برج إيفل تضامناً مع الطواقم الطبية في مكافحة كورونا مرفقة برسالة شكر لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.