وزير خارجية إيطاليا: ننتظر ولاء من الشركاء الأوروبيين لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي ​لويجي دي مايو​ أن بلاده "تنتظر ولاء من الشركاء الأوروبيين"، في مواجهة حالة الطوارئ الصحية الاقتصادية الناجمة عن وباء ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي تصريح له، لفت إلى أنه "بعد رفض دول بشمال أوروبا، من بينها ألمانيا، إنشاء آلية إقراض شاملة في منطقة اليورو (سندات كورونا)، كلمة الولاء أصبح لها وزن مهم بالنسبة لنا ونتوقع من أوروبا أن تؤدي دورها وأيضا لأن الكلمات المعسولة لا تقدم شيئا لنا".

وأشار إلى أنه "لدينا شركات وعمالة وعائلات يجب أن يكونوا قادرين على التطلع إلى المستقبل والذين يحتاجون اليوم، قبل كل شيء، إلى دعم ملموس".

وشدد على أنه "لا ينبغي على ​الاتحاد الأوروبي​ أن يقول إنه مستعد لمساعدتنا إلا إذا قبلنا الأدوات القديمة التي جربتها بعض الدول قبل 10 سنوات دون نجاح كبير"، قائلاً: "هذا ليس بالشيء الجيد".

وذكر الدبلوماسي الإيطالي "ندرك أنه إذا لم نتصرف بشكل حاسم، فلن ننعش اقتصادنا، وهذا لا يمكننا حتى تخيله"، لافتاً إلى أنه "لقد أبلغنا الدول الأعضاء الأخرى أن ​إيطاليا​ ستنفق كل الأموال اللازمة لمساعدة مواطنيها، لا وقت لأخذ الوصفات البالية والبيروقراطية في الاعتبار".