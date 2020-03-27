تعميم إداري لمجلس القضاء الأعلى حول آلية الإستجواب عن بعد

أصدر رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​ تعميما حمل رقم 67 ص ق/2020 حول الإستجوابات عن بعد بواسطة الوسائل الإلكترونية.

وأوضح أن الجلسة تجري في أحد المكاتب المخصصة للاستجواب عن بعد المجهزة بالوسائل الالكترونية، يرأسها قاضي التحقيق، بحضور المدعي الشخصي ووكيله ووكيل المدعى عليه عند الإقتضاء، وفي حال استجواب قاصر، بحضور مندوب الأحداث، ويمكن الإستعاضة عن الحضور الشخصي لهؤلاء، عبر حضورهم بواسطة الوسائل السمعية -البصرية الإلكترونية، في حين ينظم محضر جلسة الإستجواب عن بعد وفقا للأصول، من قبل كاتب قاضي التحقيق القائم بالإستجواب.

وأشار إلى أنه بعد الإنتهاء من الإستجواب، يتم إطلاع المستجوب على مضمونه سمعيا- بصريا، وبعد ذلك وفي حال الموافقة، يوقع على محضر مستقل مودع لدى عنصر ​قوى الأمن​ وفق نموذج منظم من قبل قاضي التحقيق، يتبين منه أن المستجوب وافق على الإستجواب عن بعد واطلع على المحضر ووافق على مضمونه، وتتم المصادقة على توقيعه في مركز احتجازه وفقا للأصول المعتمدة.

وأضاف: "ترسل المحاضر الموقعة في أماكن الإحتجاز، بعد انتهاء الجلسات ، مباشرة الى قلم قاضي التحقيق المعني".