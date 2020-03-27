ماريو عون: لا يوجد حس بالمسؤولية لدى قسم كبير من الشعب اللبناني

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، في حديث تلفزيوني، الى انه "لا يوجد حس بالمسؤولية عند قسم كبير من ​الشعب اللبناني​ رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بالتعبئة العامة"، آملا أن "يؤدي تمديد فترة التعبئة العامة ومنع التجول إلى نتائج إيجابية".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عون الى ان "​فيروس كورونا​ عدائي وينتشر بسرعة كبيرة، واذا استمر الاستهتار وعدم الالتزام هناك خطورة من انتشار الفيروس بشكل أكبر"، متوقعا "ان يتم تمديد فترة التعبئة الى ما بعد 12 نيسان".

وراى عون أن "الاسبوعين المقلبين يحددان مسار الأمور"، مؤكدا أن "الالتزام ب​الحجر المنزلي​ والصحي يساهم بالحد من انتشار الفيروس"، معتبرا ان " الفيروس لا يستثني صغار السن وقد يودي بحياتهم كما حصل مع فتاة فرنسية تبلغ من العمر 16 عاما".