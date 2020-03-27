وزارة الصحة الإماراتية تعلن إصابة 5 لبنانيين بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب أفريقيا، العراق واليمن وشخصين من النيبال وإثيوبيا وأربعة أشخاص من الإمارات وخمسة أشخاص من كل من بريطانيا، باكستان ولبنان، وثمانية أشخاص من بنغلاديش و23 حالة من الهند، مؤكدة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج و بذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصا من باكستان وشخصين من بنغلاديش وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.