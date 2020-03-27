النشرة: التزام كامل بقرار اقفال المؤسسات التجارية في مدينة زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "​مدينة زحلة​ التزمت بشكل كامل بقرار ​مجلس الوزراء​ والذي قضى باقفال كافة المؤسسات التجارية ابوابها بدءا من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة الخامسة فجراً وهذه الخطوة لاقت ارتياحاً كبيراً لدى اهالي المدينة".

وفي السياق، اكد محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جودة​، في حديث لـ"النشرة"، ان "هذا القرار هو تطبيق لقرار مجلس الوزراء حول التعبئة العامة". واعطى ابو جودة تعليماته الى كافة الاجهزة الامنية بضرورة ملاحقة المخالفين ومراقبة تنفيذ القرار، مؤكدا انه "بالرغم من التشدد بهذا الاجراء الا انه بنفس الوقت هو لحماية اهالي محافظة البقاع واقضيته من فايروس ​كورونا​".

وعن سؤاله عن نسبة الالتزام بهذا القرار، اكد ابو جودة ان محافظة البقاع هي الاعلى بنسبة الالتزام نسبةً الى المناطق الاخرى.

من جهته، أكد رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب، لـ"النشرة"، ان "عناصر شرطة البلدية جالت على كافة المؤسسات والمحال التجارية وطلبت من اصحابها ضرورة الالتزام بهذا القرار".