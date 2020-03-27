السلطات الإسرائيلية تعتزم إرسال 500 سجين إلى الحبس المنزلي بسبب كورونا

أصدرت مصلحة ​السجون الإسرائيلية​ قراراً بنحويل نحو 500 سجين إلى الحبس المنزلي، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لردع تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت مصلحة السجون إلى أن "هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد السبت، يطال المسجونين لمدة تقل عن أربع سنوات والذين كان من المقرر أصلا أن يخرجوا من السجن في غضون فترة لا تزيد على 30 يوماً".

كما شددت المصلحة على أن "هذا القرار يخص حصراً المدانين بتهم جنائية وليست أمنية أو إرهابية أو جنسية".