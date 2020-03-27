أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في حديث تلفزيوني، إلى أن المحافظة انتقلت إلى مرحلة البحث في كيفية الإستجابة في حال حصل أي إنتشار لفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه تم تزويد وزارة الداخلية والبلديات ورئاسة الحكومة بأماكن مقترحة للحجر الصحي بحال كان هناك حاجة لذلك.
وأوضح خضر أنه في المنازل الصغيرة لا يمكن أن يحصل الحجر المنزلي بحال إصابة أحد الأفراد، في حين أن الحالات التي تحتاج إلى الحجر المنزلي لا تحتاج الدخول إلى المستشفى، وبالتالي من الضروري وجود أماكن أخرى، لافتاً إلى أنه في كل بلدية هناك أماكن يمكن الاستفادة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر بشير خضر: زودنا وزارة الداخلية بأماكن مقترحة للحجر الصحي حال احتجنا ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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