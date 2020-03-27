الطقس غداً غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان السبت غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل الى حدود ال ٧٠ كلم /س، كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق.
أما الأحد، فغائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات، وتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٦٠ كم/س خاصة شمال البلاد، بينما الإثنين غائم اجمالاً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويبقى احتمال تساقط أمطار محلية خاصة في البقاع الشمالي والشمال صباحًا.
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