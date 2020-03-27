التزام بالاقفال في بلدات قضاء بعبدا ودوريات للقوى الأمنية

التزمت المحال المستثناة من الاقفال كالسوبرماركت والافران ومحال بيع اللحوم في بلدات ​قضاء بعبدا​، بقرار الاقفال الخامسة عصر اليوم، كما نص قرار التعبئة العامة. وقامت ​القوى الأمنية​ برفقة ​الشرطة البلدية​ بدوريات للتأكد من الالتزام بالقرار.

كما وخلت الطرق تماما من المارة والسيارات التزاما بقرار منع التجول من السابعة مساء لغاية الخامسة فجرا، وسط انتشار القوى الأمنية على الطرق، وإقامة الحواجز منعا لاي خرق للقرار مع تسطير ضبط لكل من يخالفه.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.