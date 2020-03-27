احراق اطارات في وسط العاصمة احتجاجا على ازالة بعض الخيم

أفادت معلومات صحافية بان بعض المتظاهرين عمدوا الى اشعال الاطارات وبعض من الاخشاب في وسط بيروت، وقامت مجموعة ثانية بالتجمع امام مبني تاتش الجديد في محلة الرينغ بإتجاه الحمرا استنكارا لازالة القوى الامنية بعض الخيم المحتجين.
وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.
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